Kranj, 2. januarja - Policisti preklicujejo iskanje 84-letnega Dinka Seršića iz Kranja, ki so ga pogrešali od 9. decembra. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so pogrešanega v ponedeljek našli mrtvega na območju Kranja. Kriminalisti pri njegovi smrti po doslej zbranih obvestilih niso ugotovili znakov kaznivega dejanja.