Savdska Arabija in Združeni arabski emirati uvedli DDV

Rijad, 1. januarja - V Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih, nekdaj davčnih nebesih, so danes začeli uvajati davek na dodano vrednost (DDV). Gre za del načrtov, da bi povečali prilive v državno blagajno, potem ko so pred več kot tremi leti strmoglavile cene nafte. Istočasno se je v Savdski Arabiji močno podražil bencin.