Stoch zmagal tudi v Garmischu, petouvrščeni Bartol ohranil mirno kri

Garmisch-Partenkirchen, 1. januarja - Poljak Kamil Stoch (135,5 in 139,5 m/283,4) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu in povečal prednost po polovici novoletne turneje. Drugi je bil njegov največji tekmec Nemec Richard Freitag (132 in 137 m/275,8), tretji pa Norvežan Anders Fannemel (132,5 in 136,5 m/270,2). Najboljši Slovenec Tilen Bartol je bil peti.