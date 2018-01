Na Bledu obeležili milijonto prenočitev

Bled, 1. januarja - Prvi dan novega leta so na Bledu izkoristili za simbolično podelitev listine ob milijonti prenočitvi v letu 2017, ki so jo obeležili konec decembra. Blejski župan Janez Fajfar je listino na Blejskem gradu izročil dolgoletnemu blejskemu gostu Britancu Jamesu Barringtonu, ki na Bled prihaja že 40 let.