Prva deklica in deček rojena že nekaj minut po polnoči

Ljubljana, 1. januarja - Prva novorojenčka v novem letu v slovenskih porodnišnicah sta se rodila minuto čez polnoč, in sicer sta to dečka v Ljubljani in Trbovljah. Deset minut za njima se je v ljubljanski porodnišnici rodila tudi prva deklica letos. V Ljubljani se je danes rodilo že sedem otrok, so povedali za STA.