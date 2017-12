Ljubljana, 31. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste v nedeljo, ponedeljek in torek, od 31. 12. 2017 do 2. 1. 2018 vsak dan med 8. in 21. uro, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.