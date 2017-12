Nike pomotoma razkril prestop Coutinha

Barcelona, 31. decembra - Neuresničeni prestop Philippa Coutinha iz Liverpoola v Barcelono je bil poleti precej časa vroča tema, nazadnje se je zdelo, da so se Katalonci predali in bo Brazilec ostal na Anfiledu. A to se bo bržčas spremenilo že januarja, prestop pa je pomotoma naznanil Barcin opremljevalec športne opreme Nike.