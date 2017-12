V Berlinu zaradi požara evakuirali eno glavnih železniški postaj

Berlin, 31. decembra - V nemški prestolnici Berlin so danes zaradi požara evakuirali eno od glavnih železniških postaj Zoologischer Garten. Kot so dejali predstavniki policije, je požar izbruhnil v ograjenem gradbišču in se nato razširil vse do peronov železniške postaje. Gasilci so morali rešiti 15 ljudi, ena oseba je bila ranjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.