Crystal Palace ustavil City na poti do rekorda

Manchester, 31. decembra - Nogometaši Manchester Cityja so se v zadnji tekmi leta 2017 za las izognili porazu, ki bi bil prvi v tej sezoni v premier ligi, toda po neodločenem izidu 0:0 s Crystal Palaceom so tudi ostali brez nadaljevanja rekordnega niza 18 zmag in brez možnosti, da popravijo dosežek Bayerna izpred štirih sezon.