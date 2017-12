Vreme: Ponoči se bo pooblačilo

Ljubljana, 31. decembra - Ponoči se bo povsod pooblačilo. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo rahlo deževalo. Na Notranjskem in v severovzhodu bo pihal okrepljen jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 4 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.