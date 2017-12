Silvestrska noč bo ponekod precej vetrovna

Ljubljana, 31. decembra - Predvsem v severovzhodni Sloveniji in ponekod na Notranjskem bo v noči na ponedeljek pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo dosegel tudi hitrosti do okoli 70 kilometrov na uro, opozarjajo na agenciji za okolje. Na Primorskem in Notranjem je zvečer že pričakovati tudi prve kaplje dežja. V novo leto bomo vstopili pri temperaturah precej nad ničlo.