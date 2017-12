Francoska prva dama na seznamu revije Vogue najbolje oblečenih žensk leta 2017

New York, 31. decembra - Modna revija Vogue je objavila seznam najbolje oblečenih žensk v letošnjem letu, na katerem so se med drugim znašle 63-letna francoska prva dama Brigitte Macron, 29-letna pevka Rihanna, 21-letna igralka ter pevka Zendaya in 50-letna igralka Nicole Kidman, ki jima družbo na seznamu delajo še štiri stanovske kolegice.