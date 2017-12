Cerar v novoletni poslanici opozoril na vedno nove preizkušnje

Ljubljana, 31. decembra - Predsednik vlade Miro Cerar je v novoletni poslanici poudaril, da je čas, v katerem živimo, nepotrpežljiv in od nas terja nenehne odgovore na vedno nove preizkušnje. Leto 2018 bo po njegovih besedah leto preizkušenj za politiko in za državljane, ki jim želi sodelovanja, spoštovanja in modrih odločitev.