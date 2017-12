Stoch zmagal v Oberstdorfu, Peter Prevc končal tekmo že pred finalom

Oberstdorf, 30. decembra - Poljak Kamil Stoch (126 in 137 m/279,7) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Oberstdorfu, s katero se je začela 66. novoletna turneja. Drugi je bil Nemec Richard Freitag (128,5 in 127 m/275,5), tretji pa Poljak Dawid Kubacki (126,5 in 129 m/270,1).