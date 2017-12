Oslabljeni pingvini pokleknili v Raleighu

Raleigh, 30. decembra - Pittsburgh Penguins, dvakratni zaporedni branilci naslova severnoameriške hokejske lige NHL, so gostovali v Raleighu in z 1:2 izgubili proti gostiteljem Carolina Hurricanes, ki so prišli še do četrte zaporedne zmage. Za domačo ekipo sta zadela Derek Ryan in Sebastian Aho, orkani pa so na zadnjih osmih tekmah izgubili le enkrat.