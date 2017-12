New York, 30. decembra - Košarkarji Brooklyna so v severnoameriški ligi NBA ponoči gostovali na Floridi in v Miamiju ugnali Gorana Dragića in soigralce kar s 111:87. Slovenski reprezentant je na tekmi dosegel 11 točk, pet podaj, štiri skoke ter tekmecem ukradel dve žogi.