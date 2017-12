Newyorške borze zadnji teden v letu zaključile s padci

New York, 29. decembra - Newyorške borze so trgovanje zaključile v rdečem. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na končni izid vplivali predvsem padci tečajev delnic v tehnološkem sektorju. Velikana Amazon in Apple sta bila namreč med večjimi poraženci, padec pa je najverjetneje povzročil zmanjšan obseg trgovanja med prazniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.