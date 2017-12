V požaru v stanovanjski zgradbi v New Yorku najmanj 12 mrtvih

New York, 29. decembra - V požaru v stanovanjski zgradbi v newyorški četrti Bronx je v četrtek zvečer umrlo najmanj 12 ljudi, štirje so v kritičnem stanju. Newyorški župan Bill de Blasio je sporočil, da je bil to požar z največ smrtnimi žrtvami v zadnjih 25 letih. Med žrtvami je tudi enoletni otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.