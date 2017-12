Ljubljanska borza v skrajšanem tednu obarvana v zeleno

Ljubljana, 29. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v skrajšanem trgovalnem tednu na Ljubljanski borzi pridobil 1,63 odstotka in teden sklenil pri 806,52 točke. V treh trgovalnih dneh se je podražila večina delnic prve kotacije, ki sestavljajo indeks. Največ so pridobile Petrolove delnice, ki so se podražile za 3,20 odstotka.