Za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin 1,5 milijona evrov

Ljubljana, 29. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo je v uradnem listu objavilo javni razpis za financiranje sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Za operacije sodelovanja je razpisanih 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. januarja do vključno 2. aprila 2018 do 24. ure.