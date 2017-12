Slovenija v globalnem merilu država srečnih ljudi

Ljubljana, 29. decembra - Med najbolj srečne države na svetu sodijo Fidži, Kolumbija in Filipini, med najmanj srečne pa Iran, Irak in Ukrajina, v globalni raziskavi ugotavlja združenje WIN. Kot so sporočili z inštituta Mediana, ki je sodeloval pri izvedbi raziskave, se Slovenija v globalnem merilu uvršča med srečne države, saj je srečnih 62 odstotkov prebivalcev.