V Savi Turizem bodo nižjo koncesnino preusmerili v plače

Ljubljana, 29. decembra - V družbi Sava Turizem bodo nižje koncesnine za rabo termalne vode pretočili v višje plače. Te se bodo s 1. januarjem zvišale že zaradi aneksa h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma, še dodatno pa jih bodo zvišali v četrtem in petem tarifnem razredu, so sporočili iz družbe. Višine zvišanja plač ne razkrivajo.