Pelikanova pot na Stari grad Celje znova odprta

Celje, 30. decembra - Pelikanova pot na Stari grad Celje, katere sanacija se je začela novembra, je znova odprta. Obnova je vključevala ureditev spodnjega parkirišča, kjer so poskrbeli za pohodno površino ob samem parkirišču ter namestili ograjo med parkiriščem in železniško progo. Pelikanova pot je od vznožja do vrha dolga približno 720 metrov.