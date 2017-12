V Celju končana obnova dvorca Lanovž

Celje, 31. decembra - V Celju se je končala obnova 600 let starega dvorca Lanovž, ki je propadal dobrih 20 let. Kot je za STA povedala Katja Hempt iz podjetja Cep, ki je od celjske občine kupilo dvorec, jih je njegova obnova stala okoli milijon evrov. V dvorcu so uredili specialistično kliniko, ki bo svoja vrata odprla predvidoma januarja.