Kelti nadoknadili 26 točk zaostanka

Boston, 29. decembra - Boston Celtics, najboljša ekipa vzhodne konference v severnoameriški košarkarski ligi NBA, je doma gostila Houston Rockets in zrežirala največji preobrat sezone. Kelti so namreč zaostajali že za 26 točk, na koncu pa s košem Ala Horforda 3,7 sekunde pred koncem prišli do tesne zmage z 99:98 nad ta čas drugo najboljšo ekipo zahoda.