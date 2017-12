Infantino podprl video tehnologijo v nogometu

Dubaj, 28. decembra - Uvedba video tehnologije v nogometu že nekaj časa skrbi za to, da se njeni nasprotniki in privrženci vneto prepirajo o tem, ali je za prihodnost nogometa to dobra stvar ali ne. Morda bo tehtnico na stran zagovornikov nagnil kar predsednik krovne zveze (Fifa) Gianni Infantino, ki je med podporniki novosti.