V Venezueli protesti zaradi pomanjkanja hrane

Caracas, 28. decembra - V Venezueli se je v sredo več sto ljudi zbralo na ulicah, kjer so protestirali zaradi pomanjkanja hrane. Protestniki so blokirali ulice v enem od revnejših predelov prestolnice Caracas, zažigali smeti in vzklikali, da so lačni. Protesti se ponekod nadaljujejo tudi danes.