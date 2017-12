Na silvestrovo v Cankarjevem domu s hrvaško glasbeno legendo Ibrico Jusićem

Ljubljana, 31. decembra - Legendarni hrvaški kantavtor šansonov in zabavne glasbe Ibrica Jusić bo danes v klubu Cankarjevega doma (CD) zapel večne ljubezenske pesmi, kot so Jubi san vašu ćer, U svakom slučaju te volim, Mačka in številne druge, ki so več kot pol stoletja pomembno soustvarjale kulturno krajino nekdanje skupne države, so sporočili iz CD.