Ob 25. obletnici pokljuških tekem naslova Dovžanu in Erženovi

Pokljuka, 30. decembra - Pokljuka je decembra praznovala 25. obletnico, odkar je prvič gostila svetovni pokal. Slovenski biatlonci pa so se od leta 2017 in prizorišča danes poslovili z državnim prvenstvom na tekmah v skupinskem startu, na katerih sta bila najboljša Miha Dovžan in Anja Eržen.