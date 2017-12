Shakira zaradi težav z glasilkami odpovedala turnejo

New York, 29. decembra - Kolumbijska pevka Shakira je zaradi težav z glasilkami odpovedala koncerte v sklopu svetovne turneje, ki bi se morala začeti v novembru in na kateri predstavlja svoj enajsti studijski izdelek El Dorado. Glasbenica upa, da se bo na evropske odre vrnila v juniju, na ameriške pa jeseni. To je sicer njena prva turneja po več kot šestih letih.