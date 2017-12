V najdaljšo noč v letu tudi z gledališkimi predstavami

Ljubljana, 30. decembra - Kot narekuje tradicija, bo tudi letos več gledaliških hiš po vsej Sloveniji ponudilo silvestrske predstave. Za nasmejan vstop v novo leto bodo denimo poskrbele Brade, Čakalnica in Tvoj bodoči bivši mož, ljubitelje opere in baleta pa bodo očarale klasike Romeo in Julija, Labodje jezero in Trubadur. Nekaj vstopnic za zamudnike je še na voljo.