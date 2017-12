Ljubljana, 28. decembra - Indeks blue chipov SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes do poldneva pridobil 0,38 odstotka vrednosti in je bil pri 796,60 točke. V prvi kotaciji največjo rast beležijo delnice Intereurope in Gorenja, največ povpraševanja pa je bilo v dopoldanskem času po Krkinih delnicah.