Slovenski turizem že do novembra presegel lansko rekordno leto

Ljubljana, 28. decembra - Turistični delavci so od začetka letošnjega leta do konca novembra našteli več kot 4,4 milijona turističnih prihodov in več kot 11,3 milijona turističnih prenočitev. To je 14 odstotkov več turističnih prihodov in 11 odstotkov več prenočitev turistov kot v istem obdobju lani. Po prenočitvah je bilo s tem že preseženo rekordno lansko leto.