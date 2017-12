Kalifornijski Disneyland se je znašel v temi

Los Angeles, 28. decembra - Nekateri deli kalifornijskega Disneylanda so v sredo ostali brez električne energije. Brez elektrike so tik pred 19. uro po lokalnem času ostale atrakcije v Toontownu in Fantasylandu. Vzrok za prekinitev dobave električne energije so bile okvare na transformatorjih. Večina atrakcij je elektriko ponovno dobila čez kakšno uro.