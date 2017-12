Mastercard v ZDA med prazniki zabeležil rekordno prodajo

New York, 27. decembra - Uporabniki kartic Mastercard v ZDA so za praznične nakupe med 1. novembrom in 24. decembra porabili 800 milijard dolarjev. Praznična prodaja v ZDA se je tako v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 4,9 odstotka, so sporočili iz podjetja za procesiranje plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami Mastercard.