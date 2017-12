Tudi letos kino dvorane s pestro ponudbo silvestrskih filmov

Ljubljana, 30. decembra - Tudi letos so za ljubitelje filmov v nekaterih slovenskih kinih na silvestrovo pripravili pester program. V Kolosejevih kinocentrih v Ljubljani in Kranju bodo premierno prikazali film Velika igra, v ljubljanski Komuni, Mariboru, Celju in Kopru muzikal Največji šovmen. Silvestrske projekcije so pripravili še v Slovenski kinoteki in Kinodvoru.