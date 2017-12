V Kranju z januarjem možnost mobilnega plačevanja parkirnine

Kranj, 28. decembra - V Kranju bo s 3. januarjem mogoče parkirnino plačevati tudi prek mobilne naprave, in sicer s sporočilom SMS ali aplikacijo ParkMeWise, ki je na voljo na spletni strani www.parkmewise.com. Kljub novosti bo sedanji sistem plačevanja parkirnine na parkomatih ohranjen in bo nemoteno deloval tudi v prihodnje, so sporočili z Mestne občine Kranj.