Sindikat upokojencev vlado poziva k ukrepanju na področju socialne politike

Ljubljana, 27. decembra - V Sindikatu upokojencev Slovenije ugotavljajo, da so bili starejši oz. upokojenci tudi v iztekajočem se letu potisnjeni na rob preživetja. V odprtem pismu so izpostavili željo, da vladna ekipa do konca mandata naredi nekaj več na področju socialne politike, kar bi pomenilo celovito ukrepanje, "ne le deljenje predvolilnih bonbončkov nekaterim".