27 dni do OI - Samsung

Samsung je leta 1938 v korejskem mestu Daegu ustanovil Lee Byung Chul in je bil sprva trgovina z mešanim blagom. Šele čez mnoga leta, natančneje po koncu korejske vojne, se je začel ukvarjati s proizvodnjo elektronike, s čimer so bili postavljeni temelji za današnji imperij. Do danes je zrasel v enega največjih tehnoloških koncernov na svetu z več kot 300 milijardami dolarjev letnih prihodkov.

Samsung v korejščini pomeni 'tri zvezde', kar ima velik simbolni pomen, saj beseda tri predstavlja nekaj močnega in velikega, zvezde pa so simbol neskončnosti. Lee je to ime izbral, da bi novo podjetje svetilo tako močno, svetlo in večno kot nekateri v tistem času močni japonski konglomerati, denimo Mitsubishi in Mitsui.

Po koncu druge svetovne vojne je Lee vse izgubil, a je posel na novo postavil v Seulu. Nato je vnovič vse izgubil v korejski vojni in se tudi tokrat pobral.

Sledila so leta širitve poslovanja. Najprej je Lee postavil rafinerijo sladkorja, ki se je pozneje razvila v največje živilsko podjetje v Južni Koreji. Po njegovi smrti so posle prevzeli sinovi in s tekstilno tovarno postavili temelje za današnjo modno vejo skupine. Prav tako so se začeli ukvarjati z zavarovalništvom in gradbeništvom, ob podpori vlade pa tudi z ladjedelništvom.

Z leta 1969 ustanovljeno družbo Samsung Electronics je koncern segel na področje elektronike, pri čemer se je osredotočil na zabavno elektroniko in gospodinjske aparate. Danes je z več kot 22-odstotnim tržnim deležem največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu.

Skupina je navzoča tudi v strojegradnji, avtomobilski industriji, nepremičninah, proizvodnji kozmetike, medicinski tehnologiji in trgovini, pod svojim okriljem ima zabaviščne parke in hotelsko verigo. Pred časom je bila lastnica največje zasebne televizije v Južni Koreji, a jo je po političnih pritiskih konec 70. let prepustila državi.

Družinski klan ima velik politični vpliv v Južni Koreji. Leejev vnuk, Lee Jae Yong, se je letos znašel v zaporu zaradi podkupovanja nekdanje predsednice države Park Geun Hye. Že leta 1995 je bil njegov oče Lee Kun Hee obtožen podkupovanja takratnega predsednika in nato leta 2008 še zaradi poneverb in utaje davkov. V obeh primerih je bil obsojen na pogojno kazen, pozneje pa ga je predsednik Roh Tae Woo pomilostil.