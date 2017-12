V BiH na 14 let zapora obsodili zloglasno pripadnico HVO

Sarajevo, 27. decembra - Sodišče BiH je danes bivšo pripadnico Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) Azro Bašić obsodilo na 14 let zapora zaradi vojnih zločinov proti srbskim civilistom in vojnim ujetnikom v Derventi in vasi Polje v BiH leta 1992. Zaradi svoje izredne krutosti je bila ena najzloglasnejših mučiteljev srbskih ujetnikov, navajajo mediji v regiji.