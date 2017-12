New York, 27. decembra - V New Yorku je tamkajšnja policija do 17. decembra letos zabeležili 278 umorov in, če ne bo do silvestrovega kakšnega množičnega pokola, bo to pomenilo še eno leto z manj umori, kot jih je bilo v prejšnjem. Lani so v mestu do 17. decembra našteli 325 umorov.