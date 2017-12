V napadu koalicije pod vodstvom Savdske Arabije na tržnico v Jemnu ubitih 15 ljudi

Taiz, 26. decembra - Letala koalicije pod vodstvom Savdske Arabije so danes bombardirala tržnico v provinci Taiz na jugozahodu Jemna, pri čemer je bilo po navedbah jemenskih oblasti ubitih 15 ljudi, 59 jih je bilo ranjenih. Med žrtvami so civilisti in pripadniki uporniških Hutijev, poročajo tuje tiskovne agencije.