V Peruju spopadi na protestih zaradi pomilostitve nekdanjega predsednika

Lima, 26. decembra - V Peruju so v ponedeljek že drugi dan zapored potekali protesti proti pomilostitvi nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija. Na ulicah prestolnice Lima se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zbralo več kot 5.000 ljudi, izbruhnili pa so tudi spopadi med protestniki in policijo.