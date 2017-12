Cerar v božični poslanici izpostavil solidarnost, sočutje in upanje

Ljubljana, 24. decembra - Premier Miro Cerar je v božični poslanici državljankam in državljanom zaželel, naj praznike preživijo v miru in radosti, zbrani za domačo mizo in okoli božične jelke. Po njegovem mnenju je treba nameniti čas čarobnosti in pozitivne tople energije tudi tistim, ki nimajo takšne sreče, saj je božič tudi praznik solidarnosti, sočutja in upanja.