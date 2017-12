Cerar: Nikoli ne smemo zanemariti priborjene samostojnosti

Ljubljana, 22. decembra - Premier Miro Cerar je na osrednji državni proslavi pred torkovim dnevom samostojnosti in enotnosti izpostavil, da v mednarodnih povezovanjih ne smemo nikoli pozabiti ali zanemariti priborjene samostojnosti. Poudaril je tudi, da mora politika znati prisluhniti posamezniku, in ponovil, da bo Slovenija spoštovala in izvajala arbitražno odločitev.