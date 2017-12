Poslanka Sluga bo v DZ vložila predlog zakona za sanacijo Celjske kotline

Celje, 22. decembra - Poslanka SMC Janja Sluga bo predvidoma do konca januarja prihodnje leto v DZ vložila predlog o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline. Kot je povedala, so pri pripravi zakona izhajali iz odloka o sanaciji Mežiške doline, ki so ga prilagodili Celjski kotlini. V predlogu sta zajeti celjska in štorska občina.