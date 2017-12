Györkös Žnidarjeva: Če bo do stavke policistov prišlo, naj bo zakonita in dostojna

Tacen, 22. decembra - Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je ob napovedi stavke policistov danes dejala, da razume njihovo stališče, da vsa delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb niso avtomatično primerljiva s policisti. Kot je dejala, tudi sama zagovarja to stališče. Če bo prišlo do stavke policistov, pa pričakuje, da bo zakonita in dostojna.