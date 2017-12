V Središču ob Dravi o rezultatih petletnega projekta LiveDrava

Središče ob Dravi, 23. decembra - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije bo dopoldne v Središču ob Dravi predstavilo svoje petletno naravovarstveno delo na Dravi v okviru projekta LiveDrava. Hkrati bodo predstavili evropsko financirani okoljski program Life, v okviru katerega poteka tudi njihov projekt in ki letos obeležuje že 25 let izvajanja.