Goranka in Primorka sta novi imeni odsekov hrvaških avtocest

Zagreb, 24. decembra - Na odcepih avtocest v Primorsko-goranski županiji od Reke do Bosiljeva ter od mejnega prehoda Jelšane do mosta na otok Krk po novem stojijo table z izrazi dobrodošlice in novimi imeni avtocestnih odcepov Goranka in Primorka, so sporočili s sedeža županije na Reki. Na ta način so uresničili tri leta staro idejo o poimenovanju avtocest v županiji.