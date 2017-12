Ruše v obnovo kulturnega doma in prenovo pokopališke vežice

Ruše, 30. decembra - Občina Ruše namerava prihodnje leto pristopiti k obnovi kulturnega doma v središču kraja in vežice na tamkajšnjem pokopališču, kakor tudi ureditvi trga v Bistrici ob Dravi. V pred dnevi sprejetem občinskem proračunu so med drugim rezervirali sredstva še za gradnjo kolesarske poti proti Mariboru in ureditev tribun na nogometnem stadionu.